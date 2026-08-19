La Federación española ya trabaja para ampliar el contrato de Luis de la Fuente hasta 2030

"Es algo que creo que Luis se tiene merecido y estamos trabajando en ello (...). Yo creo que cuando llegué a los pocos meses tuvimos que afrontar precisamente una renovación justa y necesaria con Luis de la Fuente que nos ha llevado a este éxito y todo su equipo y por lo tanto vamos a trabajar ahora y de hecho lo estamos haciendo ya para esa ampliación de contrato que él tiene hasta el 2028, para poder llevarlo más allá o en torno del 2030 porque él tiene que ser partícipe", dijo en una entrevista en RNE.

Recordó que De la Fuente es el seleccionador que tiene más títulos atesora. "Probablemente en todas las distintas categorías del fútbol español es precisamente Luis de la Fuente y creo que su sencillez, su capacidad de trabajo nos han llevado a lograr este éxito conjuntamente con un equipo de jugadores inolvidable con esta selección que es España", insistió el directivo.

Preguntado por dónde se debería jugar la final del Mundial 2030 que organizan conjuntamente España, Portugal y Marruecos, Louzán fue claro: "No se entendería cualquier otra cosa que no fuera que España fuera la que acogiese la final de ese gran Mundial".

"España tiene toda su intención, como no puede ser de otra manera, porque ya digo, lo ha liderado desde el principio, conjuntamente con Portugal, tenemos el 55% de peso en este Mundial que se va a celebrar el año 2030 y por lo tanto ya saben lo que significa España en el mundo", añadió el presidente de la RFEF, que recordó que su país es actualmente campeón mundial tanto en categoría masculina como en femenina.