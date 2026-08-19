Newcastle y Liverpool homenajearán a Kevin Keegan este domingo

Los jugadores de ambos equipo llevarán el apellido Keegan y el número siete en sus equipaciones de calentamiento antes del encuentro, muchas de las camisetas que los aficionados han dejado en el memorial fuera del estadio serán transformadas en un mosaico que se colocará en el centro del campo y se guardará un minuto de aplausos antes de que comience el partido.

Además, el rostro de Keegan se utilizará en el programa impreso del partido y se ha invitado a la familia del exjugador y exentrenador, además de a otras leyendas del club como Faustino Asprilla, Alan Shearer, David Ginola y Les Ferdinand.

Keegan falleció el pasado 20 de julio a los 75 años después de padecer cáncer. Entre 1971 y 1977 jugó en el Liverpool, disputando más de 300 partidos y marcando 100 goles, además de ganar la liga en tres ocasiones y la Copa de Europa una vez.

El dos veces Balón de Oro también tuvo un breve periplo de dos años como jugador en el Newcastle, al que luego dirigió como entrenador entre 1992 y 1997. Lo salvó del descenso a Tercera división y logró su ascenso más tarde a la Premier League, además de garantizar la primera presencia en Europa de los 'Magpies' desde 1977.