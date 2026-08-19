Olimpia y Vasco da Gama, en un duelo decisivo para avanzar a cuartos de la Sudamericana

Con el apoyo de su afición, el 'Franjeado', vigente campeón del fútbol paraguayo, buscará aprovechar la localía en el estadio Defensores del Chaco de Asunción para estar entre los ocho mejores del torneo continental.

El técnico de Olimpia, el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez, deberá modificar la estrategia defensiva que le permitió arrancarle al Vasco el empate a cero en Río de Janeiro la semana pasada, en un partido que dominó el conjunto carioca.

Para reforzar el tridente de ataque, Sánchez podría recurrir al argentino Juan Fernando Alfaro en el medio campo y a Tiago Caballero y Carlos Sebastián Ferreira en la delantera.

Aunque el Olimpia no ha logrado despegar en el torneo Clausura de Paraguay, en el que ocupa el noveno lugar con seis puntos en cinco presentaciones, la victoria del domingo por 2-1 ante Sportivo Ameliano renovó los ánimos del Decano, campeón de la Copa Libertadores en 1979, 1990 y 2002.

El Vasco da Gama tiene en este partido internacional su oportunidad para redimirse del mal momento que afronta en el Campeonato Brasileño, en el que marcha en la decimonovena posición, en la zona de descenso a la segunda división.

El técnico Pedro Emanuel, quien asumió las riendas del Vasco el pasado 10 de julio, afronta ahora un desafío clave en Asunción, donde deberá proponer una estrategia que permita mostrar contundencia y efectividad para superar la defensa del Olimpia, si no quiere llegar a los penales.

El 'Gigante de la Colina' también llega golpeado por su derrota del domingo ante el Santos, liderado por Neymar, que en los últimos 20 minutos del partido goleó por 0-3.

Este es el cuarto encuentro entre paraguayos y brasileños, pues coincidieron durante la fase de grupos en el Grupo G, que lideró Olimpia con 13 puntos, seguido de Vasco que cosechó 10.

El vencedor de este duelo, pactado para las 19:00 horas locales (22:00 GMT) del jueves, se enfrentará en los cuartos de final con el ganador de la serie entre el argentino River Plate y el colombiano Independiente Santa Fe de Bogotá.