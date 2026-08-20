0-1. Alianza asesta un golpe de oro al Marathón y sella su pase a cuartos de final

El conjunto cuscatleco, dirigido por el argentino Roberto 'Tito' Pompei, asestó el golpe decisivo en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula tras sumar tres puntos clave que lo afianzan en la parte alta de la clasificación, con nueve, y certificar su pase a la siguiente ronda.

Marathón asumió la iniciativa en el arranque y trató de imponer su ritmo, pero encontró dificultades para superar la ordenada defensa del equipo salvadoreño.

La primera llegada de peligro local se registró al minuto 11 con un disparo lejano de Damin Ramírez que salió desviado. Al 23, el atacante argentino Nicolás Messiniti desaprovechó la ocasión más clara para adelantar al Monstruo Verde, pero no consiguió definir ante el marco visitante.

Tras el descanso, Alianza saltó al césped con mayor determinación y el premio a su empuje llegó en el minuto 63, cuando el uruguayo Matías Mier firmó el 0-1 definitivo tras aprovechar una asistencia de Leonardo Menjívar.

El conjunto hondureño, dirigido por el argentino Silvio Rudman, buscó reaccionar en el tramo final, pero no encontró el camino hacia el empate y terminó cediendo en casa.

Con este tropiezo, Marathón se queda con cuatro puntos, en la tercera posición, y jugará sus opciones de avanzar a los cuartos de final en la última jornada frente al Real Estelí nicaragüense, que suma seis.

El Grupo B se completa con el Herediano costarricense, el Antigua guatemalteco y Real Estelí. Los dos primeros clasificados accederán a la ronda de los ocho mejores, fase que otorga plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

0. Marathón: Jonathan Rougier; Henry Figueroa, Javier Rivera, Brian Farioli, Damín Ramírez (Rubilio Castillo, m.74), Nicolás Messiniti, Javier Arriaga, Natanael Martínez, Carlos Argueta (Cesar Sevilla, m.87), Carlos 'Chuy' Pérez y Yairo Moreno (Yeison Mejía, m.46).

1. Alianza: Mario González; Julio Sibrián, Narciso Orellana, Matías Mier (Gustavo Souza, m.79), Harold Osorio (Walter Flores, m.68), Leonardo Menjívar (Mario Aguirre, m.68), William Parra, Nelson Rodríguez, Juan Monteagudo, Noel Rivera (Francis Castillo, m.79), y David León (Juan Carlos Portillo, m.60).

Árbitro: Josué Ugalde, de Costa Rica. Mostró cartulina amarilla a Leonardo Menjívar, Martías Mier, Harold Osorio, de Alianza, y Henry Figueroa, Yairo Moren, Javier Rivera, de Marathón.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del grupo B de la Copa Centroamericana de la Concacaf jugado en el Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula.