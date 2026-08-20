Fútbol Internacional
20 de agosto de 2026 a la - 13:54

Antonio Sanabria fue presentado en Internacional de Porto Alegre

Antonio Sanabria fue presentado oficialmente en Internacional de Porto Alegre.
Antonio Sanabria fue presentado oficialmente en Internacional de Porto Alegre.@SCInternacional

Inter de Porto Alegre anunció oficialmente al paraguayo Antonio Sanabria.

Por ABC Color

Antonio Sanabria fue anunciado hoy en Internacional de Porto Alegre. “Tras construir una larga y consolidada trayectoria en el fútbol europeo, el paraguayo de 30 años acuerda con el Clube do Povo hasta diciembre de 2029”, publicó el Colorado. El contrato del futbolista paraguayo con el club brasileño es hasta diciembre de 2029.

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Inter acordó con el Cremonese de Italia, que perdió la categoría en 2025-2026, por el traspaso definitivo de Sanabria, quien jugará en el fútbol sudamericano por primera vez en su carrera. Además de la Cremo, el delantero de la selección de Paraguay vistió las camisetas de Barcelona ‘B’, Sassuolo, Roma, Spoting de Gijón, Betis, Genoa y Torino.

La presentación de Antonio Sanabria en el Internacional de Porto Alegre.
La presentación de Antonio Sanabria en el Internacional de Porto Alegre.

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