Antonio Sanabria fue presentado en Internacional de Porto Alegre

Antonio Sanabria fue anunciado hoy en Internacional de Porto Alegre. “Tras construir una larga y consolidada trayectoria en el fútbol europeo, el paraguayo de 30 años acuerda con el Clube do Povo hasta diciembre de 2029”, publicó el Colorado. El contrato del futbolista paraguayo con el club brasileño es hasta diciembre de 2029.
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Inter acordó con el Cremonese de Italia, que perdió la categoría en 2025-2026, por el traspaso definitivo de Sanabria, quien jugará en el fútbol sudamericano por primera vez en su carrera. Además de la Cremo, el delantero de la selección de Paraguay vistió las camisetas de Barcelona ‘B’, Sassuolo, Roma, Spoting de Gijón, Betis, Genoa y Torino.
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