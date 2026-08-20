Armando González afirma que va a Olympiacos para crecer, no por dinero

"Lo voy a hacer muy bien en Europa y luego voy a regresar. El dinero no es lo primordial para mí, lo importante es lo futbolístico y lo que me puede dar esta oportunidad", aseguró el delantero antes de viajar a Europa.

Armando González, de 23 años, partió al fútbol griego luego de convertirse en una de las máximas promesas del fútbol mexicano, al que representó en la pasada Copa del Mundo.

"Este proyecto me gustó mucho, el Olympiacos es un gran equipo, el más grande de Grecia y que siempre compite por todas las competencias europeas, quería tomar un reto de esta importancia. Algo grande para mi carrera", señaló.

El jugador nacido en Celaya, Guanajuato, inició su carrera en el Tapatío de la división inferior en México, antes de debutar con el Guadalajara en 2023.

Con las Chivas, el delantero se distinguió por su efectividad ante el arco que lo consagró como máximo anotador del torneo de Apertura 2025, una distinción que compartió con el portugués Paulinho, del Toluca, y el italiano Joao Pedro, del San Luis.

En 69 partidos con el Guadalajara, el delantero marcó 29 goles y dio 4 asistencias.

Su proyección en selección nacional lo llevó a aparecer entre los convocados para el Mundial 2026, bajo la dirección del seleccionador Javier Aguirre, evento en el que tuvo actividad en un partido.

A pesar de que para esta temporada el Olympiacos no tiene un lugar en la Liga de Campeones de Europa, Armando González aseguró que espera hacerlo en el futuro cercano, ya que es una de sus metas desde pequeño.

"A quien no le gustaría jugar la Champions League, es un torneo con el que creces viendo a través de la televisión, así que claro que es uno de mis objetivos próximos, poder estar en este torneo tan importante", concluyó.