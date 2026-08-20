Olimpia expone su liderato en Honduras ante el acecho de Real España, Marathón y Olancho

En teoría, el Olimpia se perfila como favorito para ganar este domingo en su visita al Olancho, cuarto en la tabla con siete puntos, a dos de distancia del líder, que suma nueve tras ganar sus tres primeros partidos.

Sin embargo, el Olancho ha mostrado un buen nivel de juego y confía en aprovechar su condición de local para arrebatarle puntos al equipo capitalino.

La jornada comenzará este viernes con el choque entre el Motagua, dirigido por el español Javier López, y la Universidad Pedagógica, que tiene como entrenador a Salomón Nazar, otrora portero de la selección hondureña y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El Motagua, vigente campeón hondureño, ocupa el octavo lugar con tres puntos, mientras que los universitarios son novenos con dos.

El sábado, el Independiente, bajo la dirección técnica del español Juan Francisco García, recibirá al Génesis del portugués Fernando Mira.

Los dirigidos por García, séptimos con cuatro unidades, buscarán un triunfo ante el Génesis, quinto clasificado con seis puntos, para escalar posiciones.

También el sábado, el Estrella Roja, que viene de empatar 2-2 con la Universidad Pedagógica, recibirá al Juticalpa, que perdió 0-1 ante el Olancho en la tercera jornada.

El recién ascendido Estrella Roja, dirigido por el guatemalteco Óscar Isaula, ocupa la sexta posición con cuatro puntos, mientras que el Juticalpa marcha en el último lugar, todavía sin sumar.

El Choloma, del técnico argentino Héctor Vargas y situado en el penúltimo puesto, será anfitrión del Platense, que tiene como entrenador al hondureño Raúl Cáceres y ocupa la décima posición con un punto.

La fecha se completará el domingo con el clásico sampedrano entre el Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, y el Marathón, bajo las órdenes del argentino Silvio Rudman.

El Real España es segundo con siete puntos, los mismos que suma el Marathón, que llega al clásico después de perder por 0-1 ante el Alianza salvadoreño en la cuarta jornada de la Copa Centroamericana de la Concacaf.