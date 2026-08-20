Vucetich, técnico interino de Tigres, dice que es prioritario recuperar la confianza

"Lo mío es la buena comunicación con los jugadores, hoy, Tigres vive un momento de presión, pero creo que la comunicación es la base del éxito. Tigres tiene muy buenos jugadores y sólo debe retomar la confianza para mejorar", afirmó el estratega de 71 años.

Vucetich sustituye en la dirección técnica a Hernán Elizondo, otro técnico interino, y a Gerardo Torrado, exmundialista mexicano, en la dirección de deportiva del equipo, según palabras del presidente de la institución Carlos Emilio González.

"Gerardo Torrado salió de la vicepresidencia deportiva; es sustituido por el profesor Víctor Manuel Vucetich, quien además tomará las funciones de entrenador interino del equipo, con él esperamos obtener mejores resultados", dijo el directivo en la presentación del veterano entrenador.

Vucetich es uno de los técnicos más exitosos en la historia del fútbol mexicano.

Ha sido campeón de liga con los Tigres, en la temporada 1993-94; con Pachuca, en el 2003; y con Monterrey levantó dos ligas en 2009 y 2010.

A nivel internacional ayudó al Monterrey a ganar tres Copas de Campeones de la Concacaf.

El entrenador y directivo dijo que antes de buscar un técnico definitivo ayudará a corregir el rumbo de Tigres en el Apertura, torneo en el que suman un punto de 12 disponibles.

"Es un interinato, mientras se siguen evaluando otras opciones. Queremos evitar tomar decisiones precipitadas. Ahora podemos llevar esta labor y ya veremos los objetivos que vamos consiguiendo. Ahora no tenemos un límite de tiempo", señaló.

Según Vucetich, a pesar de que tiene algún tiempo fuera de los banquillos sintió que tenía una responsabilidad con el equipo y por eso aceptó esta responsabilidad.

"Tengo un saldo pendiente con este equipo. Vengo con la intención de mejorar, hacer las cosas bien, mantener a Tigres como un equipo triunfador, esa es la misión que tenemos para el futuro inmediato que viene", concluyó.

En la quinta jornada del Apertura los Tigres recibirán este viernes al Atlante.