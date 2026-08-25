3-1. Independiente del Valle elimina al Tolima y enfrentará al Flamengo en cuartos

Daykol Romero, a los 58 minutos, el paraguayo Carlos González, a los 79, y el argentino Matías Perelló, en la última acción del tiempo añadido, anotaron para el conjunto local, mientras que Junior Hernández descontó en el minuto 84 para los colombianos.

Durante el primer tiempo hubo pocas ocasiones de peligro, pero el panorama cambió en la segunda mitad, en la que se produjo un festival de goles.

El Independiente del Valle salió en busca del gol, pero Yordan Osorio se interpuso con un oportuno rechazo ante un remate de González.

Poco después, el portero brasileño Neto Volpi también evitó el tanto al atajar un golpe de cabeza de Mateo Carabajal.

La ventaja obtenida en el partido de ida dio confianza al conjunto ecuatoriano, que se replegó entre la defensa y el centro del campo para evitar sorpresas y dejó sin espacios a los atacantes visitantes.

Sergio Aguayo tuvo la única oportunidad clara del Deportes Tolima para igualar la serie durante el primer tiempo, pero no logró impactar con precisión el balón desde corta distancia tras una gran asistencia de Homer Martínez.

La vocación ofensiva del Independiente del Valle en el segundo tiempo dio resultado. Romero recibió una falta de Adrián Parra y el cobro del tiro libre terminó en el primer gol, después de que Volpi rechazara un cabezazo de González y el ecuatoriano aprovechara el rebote para rematar desde corta distancia.

El paraguayo González, segundo goleador de la actual Libertadores, marcó el segundo del partido y el séptimo de su cuenta personal.

El delantero aprovechó una asistencia de Romero desde larga distancia y, con un remate cruzado y rasante, venció a Volpi.

Hernández aprovechó un tanto salido del arco del cuadro del Valle y, con un potente y colocado remate, derrotó al portero Aldair Quintana para descontar y poner presión al conjunto local.

El argentino Perelló sentenció el partido en la última acción del tiempo añadido, cuando aprovechó el desorden del bloque defensivo del Tolima, que se había lanzado al ataque en busca del empate.

3. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar, Hugo Quintana (m.67, Ronald Briones), Junior Sornoza (m.82, Jhegson Méndez); Aron Rodríguez (m.83, Matías Perelló), Emerson Pata (m.76, Juan Riquelme Angulo) y Carlos González (m.82, Djorkaeff Reasco).

1. Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Yordan Osorio, Anderson Angulo, Junior Hernández; Jherson Mosquera (m.62, Edwar López), Homer Martínez (m.76, Jean Angulo), Sebastián Guzmán; Adrián Parra (m.76, Luis Sánchez), Jorge Cabezas Hurtado y Sergio Aguayo (m.62, Kelvin Flórez).

Goles: 1-0, m.58: Daykol Romero; 2-0, m.69: Carlos González; 2-1, m.84: Junior Hernández y 3-1, m.90+5: Matías Perelló.

Árbitro: Darío Herrera, de Argentina. Amonestó a Parra, Martínez, Sornoza y Guzmán.

Incidencias: Partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores disputado en el estadio Banco Guayaquil, del Independiente del Valle.