El Botafogo renueva el contrato del argentino Álvaro Montoro hasta el 2030

"Montoro hasta 2030", anunció el conjunto de Río de Janeiro en sus redes sociales, al destacar la prórroga por otro año del contrato que inicialmente vencía en 2029 y al que se le añadieron mejorías salariales.

El anuncio de su renovación se produce en medio de especulaciones sobre el interés en el argentino de diferentes clubes europeos, entre ellos el Manchester City.

Según versiones de prensa, el Botafogo, que pagó unos 8 millones de euros por los derechos federativos del centrocampista, recibió propuestas para venderlo por hasta 20 millones de euros, que no interesaron al club.

El argentino, además, se declaró satisfecho con su contrato con el Botafogo y con su estadía en Río de Janeiro.

El centrocampista de 19 años, que suma 6 goles y 7 asistencias en sus 59 partidos con la camisa número diez del Botafogo, fue descrito por el club como "una de sus grandes promesas y uno de los principales jugadores del equipo".

El argentino llegó al equipo de Río de Janeiro a mediados del año pasado procedente del Vélez Sarsfield de su país y debutó en la victoria que el Botafogo consiguió ante el PSG francés en su debut en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Montoro, ya como jugador del Botafogo, fue convocado para la selección argentina que disputó el Mundial sub-20 en 2025, en el que fue titular en casi todos los partidos de un torneo en que Argentina solo cayó en la final.