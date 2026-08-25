El Villarreal ficha al internacional canadiense Nathan Saliba

Saliba, de 22 años, llega tras el acuerdo de traspaso con el Anderlecht belga alcanzado este martes, una operación por la que el Villarreal ha pagado unos 15 millones de euros por el pase del jugador.

El futbolista norteamericano llega para reforzar el centro del campo del equipo que entrena Iñigo Pérez, siendo una apuesta a largo plazo del club, con un contrato que finalizará el 30 de junio 2031.

El internacional por Canadá, que jugó el pasado Mundial, era uno de los jóvenes futbolistas que el Villarreal venía siguiendo desde hace tiempo y su buen trabajo en el Anderlecht y en su selección ha sido el detonante de su fichaje y de esta apuesta.

Tras casi ochenta partidos en la MLS con el Montreal y cincuenta os con el Anderlecht en la liga belga, el joven centrocampista llega al Villarreal y se convertirá en el tercer jugador canadiense de la plantilla junto a Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi.

Saliba se incorporará este miércoles al trabajo junto al resto de sus compañeros, a la espera de ver si puede entrar en la próxima convocatoria, y posteriormente será su presentación oficial.