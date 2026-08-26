(1-1). El Motagua avanza a cuartos en la Copa Centroamericana con un empate en Guatemala

El club hondureño logró esta noche en el estadio El Trébol de Ciudad de Guatemala el punto que necesitaba para asegurar su pase a los cuartos del torneo como primer lugar del grupo, por encima del Cartaginés, que superó en el mismo horario al FAS de El Salvador por 2-0.

Por su parte, el Municipal quedó eliminado ante los más de 4.000 aficionados que abarrotaron el escenario deportivo, ya que solamente le servía un triunfo para avanzar a la siguiente fase.

Los hondureños se pusieron arriba en el marcador mediante un gol del uruguayo, Rodrigo de Olivera, al minuto 35, en una jugada que inició desde el sector derecho Jefryn Macias. La anotación dejó contra la pared a los guatemaltecos, que tuvieron más control de la pelota durante todo el encuentro pero carecieron de efectividad.

El gol de la esperanza llegó para el Municipal al minuto 76 con un cabezazo del delantero paraguayo, Erik López, asistido por el costarricense, José Mena, capitán del cuadro local.

Sin embargo, los guatemaltecos no pudieron darle vuelta al marcador e incluso fue el Motagua el que estuvo más cerca del triunfo con dos contragolpes en los minutos finales del encuentro, incluido un disparo de José Reyes que se fue desviado en tiempo de reposición.

El Municipal era el único equipo de Guatemala con posibilidades de estar en cuartos de final del torneo de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf), ya que el Mixco, el Antigua y el Xelajú están prácticamente eliminados, situación que ha provocado fuertes críticas de la afición y de los medios locales por el bajo nivel del fútbol local.

El equipo que dirige el guatemalteco-nicaragüense Mario Acevedo es el actual campeón de Guatemala pero no ha obtenido éxitos internacionales desde que ganó en 2004 la Copa de la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf).