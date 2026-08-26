Atenas, Viking, Fenerbahçe y Bratislava, últimos equipos clasificados

El Atenas ganó al Levski Sofía de Bulgaria por 4-0 gracias a los goles de Luka Jovic, Razvan Marin y el doblete Barnabás Varga que sentenció el partido (4-0).

El Viking noruego consiguió eliminar al Dinamo de Zagreb, tras el empate en el partido de ida por 2-2, gracias a los goles de Zlatko Tripic en el minuto dieciocho, Edvin Austbo al inicio de la segunda parte y Tobias Moi en el cincuenta, frente al único gol del delantero alemán Arber Hoxha para los croatas (3-1) (5-3 resultado global).

Por su parte, el Fenerbahçe turco hizo los deberes y eliminó al Olympique de Lyon por 2-1 (3-2 resultado global), gracias a los goles de Vedat Muriqi y Archie Brown, frente al único gol de Malick Fontana para los franceses, tras el 1-1 del partido de ida.

Sin embargo, el Slavia de Bratislava eliminó el la prórroga al Celje húngaro gracias al gol del panameño Cristian Martínez que sentencio el partido por 2-1 (2-3 resultado global).

Después de terminar la tercera eliminatoria, estos cuatro equipos completan los 36 participantes que estarán presentes en el sorteo que define los cuadros para la fase de liga de la Liga de Campeones que se realizará este jueves en Mónaco a partir de las 18 horas CET (-2 GMT).