Celta y Osasuna buscan la primera victoria en un choque de estilos

El técnico gallego no negocia su filosofía de juego, pese a que su equipo ha ido moldeándose y la pasada temporada logró muchos puntos explotando su solidez defensiva y las rápidas transiciones de sus atacantes.

Ese orden defensivo es, precisamente, lo que Ramis quiere imponer en El Sadar. El técnico catalán viene de convertir al Burgos en el equipo menos goleado de Segunda División, y por ahí intentará cimentar el crecimiento de su Osasuna.

Osasuna llega tras el 0-0 ante el Levante, un empate con sensaciones encontradas. Los rojillos generaron más peligro, con siete disparos a puerta por uno de su rival, aunque Ramis reconoció que al equipo todavía le queda "mucho margen de mejora", especialmente en la salida de balón y a la hora de superar líneas.

En rueda de prensa y ante el apretado calendario, Ramis dijo que introducirá modificaciones en el once "porque la exigencia es alta", priorizando tanto el rendimiento competitivo como la necesidad de aportar piernas frescas a la alineación.

Iker Muñoz y Arguibide fueron dos de los más destacados en el estreno y podrían repetir. El entrenador también comentó que Aimar Oroz es duda, tras haber finalizado el último choque con hielo en la rodilla por calambres.

Otro de los focos estará en Enzo Boyomo, que no fue titular ante el Levante y cuyo futuro sigue en el aire con el cierre del mercado cada vez más cerca. Mientras se resuelve su situación, todo apunta a que Herrando y Catena repetirán en el centro de la defensa.

El ruido mediático de la posible venta de Javi Rueda al Nottingham Forest marcó la rueda de prensa de hoy de Giráldez. El técnico celeste insistió en que él confía en que el malagueño continúe en Vigo, y por eso no se marca un escenario sin el carrilero.

“No comparto eso y menos en las cifras que se están hablando. Para mí sería una mala venta”, apuntó el preparador del Celta, que podría sorprender mañana con la alineación de Rueda en el costado derecho de un centro del campo que completarían Febas y Miguel Román, por dentro, y Carreira en la banda izquierda.

Sin el lesionado Borja Iglesias, la línea de ataque podría ser la formada por Aspas, Williot Swedberg y Ferran Jutglá, ya que el recién fichado Couhaib Driouech no ha entrado en la convocatoria.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda o Álvaro Núñez, Román, Febas, Carreira; Aspas, Swedberg y Jutglà.

Osasuna: Sergio Herrera; Arguibide, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir y Dubasin.

Estadio: Abanca-Balaídos, de Vigo (noroeste de España).