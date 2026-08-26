El argentino Damián 'Kitu' Díaz regresa al Barcelona

"Barcelona informa que ha llegado a un acuerdo con Damián Díaz para su incorporación al primer equipo. El vínculo contractual con el jugador se extenderá hasta diciembre de 2027", señaló el club en un comunicado.

Díaz, que también tiene la nacionalidad ecuatoriana, superó satisfactoriamente las evaluaciones médicas y este miércoles cumplió su primera práctica junto a sus compañeros en el estadio del Barcelona.

"Damos la bienvenida a Damián Díaz, conscientes de lo que representa para la historia de nuestra institución y confiamos en que su experiencia y aporte contribuirán al equipo de cara a las próximas competencias", añadió el club con mayor cifra de hinchas del fútbol ecuatoriano.

Díaz llegó al Barcelona en junio de 2011, pero en julio de 2013 emigró al Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos. En 2016 regresó al equipo ecuatoriano, donde permaneció hasta agosto de 2024, cuando se vinculó al Banfield argentino.

Este año volvió a Ecuador para jugar con el Guayaquil City.

Tras la salida de 'Kitu', Barcelona no encontró un centrocampista ofensivo de sus características, por lo que este miércoles concretó su regreso a la institución con la que conquistó los títulos ecuatorianos de 2012, 2016 y 2020.

El argentino-ecuatoriano comenzó su carrera en Rosario Central y también militó en Boca Juniors, Colón y Banfield, de su país natal, además de la Universidad Católica chilena.

Barcelona ocupa el sexto puesto de la Liga Pro de Ecuador, con 39 puntos, frente a los 67 del líder Independiente del Valle, cuando restan cuatro fechas para concluir la primera etapa, en la que los equipos buscan acceder al hexagonal final que otorgará billetes para las copas Libertadores y Sudamericana de 2027.