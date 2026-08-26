Huelga de médicos: pacientes con cáncer piden intervención directa de Peña

La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) publicó una carta abierta dirigida al presidente Santiago Peña, en la que exhorta al jefe de Estado a buscar una salida urgente al conflicto gremial médico. La huelga nacional de médicos cumplió este miércoles su tercer día y mantiene en vilo la atención en los centros asistenciales de todo el país.

En el documento, la organización realiza “un llamado respetuoso pero firme” al mandatario para que intervenga personalmente y convoque a las partes en conflicto. Apacfa remarca que, mientras se prolonga la disputa entre el gremio médico y las autoridades sanitarias, miles de pacientes quedan sin atención oportuna.

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La preocupación por los pacientes oncológicos

El eje central del pedido de Apacfa son los pacientes con cáncer, para quienes —según advierte la carta— cada día de demora puede tener un costo irreparable. La entidad señala que una consulta postergada, un estudio no realizado o un tratamiento retrasado “puede significar consecuencias muy graves” para este grupo particularmente vulnerable.

La asociación insiste en que la salud oncológica no admite pausas administrativas ni gremiales, y que el tiempo diagnóstico y terapéutico es un factor determinante en la sobrevida de los pacientes.

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Entre el reclamo gremial y el derecho a la salud

Pese al tono de urgencia, Apacfa evita confrontar con los médicos. La organización dice comprender y respetar el derecho de los profesionales a reclamar mejores condiciones laborales y la dignificación de su trabajo, pero remarca que ese conflicto no debe dejar a los pacientes “en medio” sin una respuesta del Estado.

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La carta plantea que la solución solo será posible mediante el diálogo, y pide que las decisiones se tomen priorizando a quienes dependen del sistema público de salud para sobrevivir.

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El pedido final a Peña

Apacfa cierra su misiva con un llamado directo al Ejecutivo: que el presidente “tome cartas en el asunto” y convoque a las partes para destrabar el conflicto. La organización resume su posición en tres frases: los médicos necesitan ser escuchados, los pacientes necesitan ser atendidos y los pacientes oncológicos, en particular, no pueden esperar.