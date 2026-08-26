Fútbol Internacional
26 de agosto de 2026 a la - 18:30

El Deportivo ficha a Adama Traoré hasta junio de 2028

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Santiago de Compostela, 26 ago (EFE).- El Deportivo ha anunciado este miércoles el fichaje de Adama Traoré, que se ha comprometido con el club coruñés por dos temporadas, hasta junio de 2028.

Por EFE

El jugador de L'Hospitalet de Llobregat, que tiene 30 años, llega a A Coruña avalado por una amplia experiencia internacional y por una trayectoria desarrollada, principalmente, en el fútbol inglés, tal y como recuerda el club en un comunicado.

La pasada temporada, 2025-26, disputó 24 partidos de la Premier League y 4 de FA Cup entre el West Ham y el Fulham.

Formado en las categorías inferiores del Barcelona, Adama Traoré llegó a debutar con el primer equipo azulgrana, con el que disputó 12 encuentros.

Su carrera se desarrolló posteriormente en Inglaterra, donde defendió las camisetas de Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Fulham y West Ham, entre otros equipos.

En total, el nuevo futbolista deportivista acumula 271 partidos en la Premier League, con 14 goles y 27 asistencias, además de experiencia en las grandes competiciones europeas: 1 partido de Champions League y 16 de Europa League, en los que suma 2 goles y 2 asistencias.

El extremo llegó a vestir en 8 ocasiones la camiseta de la selección absoluta.

Con su incorporación, el Depor considera que suma a su proyecto a un futbolista de "amplio recorrido internacional, experiencia en una de las grandes ligas europeas y acostumbrado a competir en los escenarios más exigentes".