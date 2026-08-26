El Deportivo ficha a Adama Traoré hasta junio de 2028

El jugador de L'Hospitalet de Llobregat, que tiene 30 años, llega a A Coruña avalado por una amplia experiencia internacional y por una trayectoria desarrollada, principalmente, en el fútbol inglés, tal y como recuerda el club en un comunicado.

La pasada temporada, 2025-26, disputó 24 partidos de la Premier League y 4 de FA Cup entre el West Ham y el Fulham.

Formado en las categorías inferiores del Barcelona, Adama Traoré llegó a debutar con el primer equipo azulgrana, con el que disputó 12 encuentros.

Su carrera se desarrolló posteriormente en Inglaterra, donde defendió las camisetas de Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Fulham y West Ham, entre otros equipos.

En total, el nuevo futbolista deportivista acumula 271 partidos en la Premier League, con 14 goles y 27 asistencias, además de experiencia en las grandes competiciones europeas: 1 partido de Champions League y 16 de Europa League, en los que suma 2 goles y 2 asistencias.

El extremo llegó a vestir en 8 ocasiones la camiseta de la selección absoluta.

Con su incorporación, el Depor considera que suma a su proyecto a un futbolista de "amplio recorrido internacional, experiencia en una de las grandes ligas europeas y acostumbrado a competir en los escenarios más exigentes".