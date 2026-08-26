El Deportivo sorprende y ficha a Adama Traoré hasta 2028

A sus 30 años, el extremo nacido en L’Hospitalet de Llobregat aterriza en Galicia avalado por una trayectoria de primer nivel internacional, curtida principalmente en el exigente fútbol inglés. Durante la recientísima temporada 2025-26, el atacante sumó 28 encuentros oficiales entre la Premier League y la FA Cup defendiendo los colores de dos históricos de Londres: el West Ham y el Fulham.

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De La Masia a la élite de la Premier League

Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, Adama dio el salto al profesionalismo vistiendo la elástica azulgrana en 12 partidos con el primer equipo. Sin embargo, el grueso de su carrera se forjó en la Premier League, convirtiéndose en un viejo conocido de los estadios británicos tras militar en clubes de la talla del Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Fulham y West Ham.

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🖋️ Adama Traoré, novo xogador do Dépor ata xuño de 2028



Benvido, Adama! 👋



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Los números del nuevo fichaje deportivista imponen respeto. En total, acumula 271 partidos en la Premier League, firmando 14 goles y 27 asistencias. Además, cuenta con experiencia en competiciones continentales, sumando 1 partido de Champions League y 16 de Europa League con 2 goles y 2 asistencias en su haber, sin olvidar que ha sido internacional absoluto con la selección española en 8 ocasiones.