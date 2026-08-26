Detienen a docente del SNPP de Oviedo por denuncias de estafa

El docente detenido por presunta estafa en el predio del SNPP, ubicado sobre la calle Villarrica entre Lida P. Benítez y Juan Ramón Chávez de la ciudad de Coronel Oviedo; fue identificado como Zoilo Graciano Medina Portillo (56 años), chapista de profesión, quien fija domicilio en Ida Estigarribia casi Tuyutí en el barrio Capitán Roa, del citado distrito.

De acuerdo con datos proveídos por los mismos investigadores, Zoilo actualmente trabaja como profesor en el SNPP de la ciudad de Oviedo, donde enseña trabajos de chapería y pintura del automóvil, pero al mismo tiempo tiene un taller en su casa.

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El profesional toma trabajo de chapería y pintura de personas que no lo conocen, para comenzar el trabajo Zoilo pide la mitad del presupuesto y luego exige la totalidad del dinero. Sin embargo, una vez que cobra dicha suma el hombre nunca más se deja encontrar por su cliente.

En tanto que deja el vehículo desarmado, y según los mismos agentes, en algunos casos se encontraron autos carneados sin algunos accesorios y abandonados en su taller.

Como cada era mayor el número de víctimas, estas personas se juntaron y presentaron la denuncia por estafa contra el docente.

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Fiscala ordena su detención

Finalmente, el pasado viernes 21 la agente fiscal de Coronel Oviedo, Lourdes María Soto, ordenó la detención del sospechoso.

Agentes de Investigaciones de Caaguazú lo buscaron en vano por varios días, hasta que en la tarde del martes último lo ubicaron en el momento en que estaba llegando a local del SNPP.

Zoilo estaba al mando de una camioneta DODGE Nitro roja, con matrícula BFJ 321; cuando vio a los uniformados dejó el vehículo en la vereda y corrió hacia el interior de la casa de estudio, donde intentó resguardarse.

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Pero con la venia del director del lugar, los oficiales ingresaron al predio y procedieron a la captura del profesor, quien en todo momento se mostró bastante hostil y desafiante ante a los agentes, señalaron las fuentes.