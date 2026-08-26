El peruano Chávez amplía hasta 2028 con el Bayern Múnich pero jugará cedido en Magdeburgo

"El Bayern Múnich ha ampliado el contrato de su atacante Felipe Chávez hasta el 30 de junio de 2028 y lo cederá durante la próxima temporada al Magdeburgo", señaló el equipo muniqués en un comunicado en el que precisó que el delantero peruano, de 19 años, repetirá como cedido en la 2026-2027.

La pasada campaña, Chávez defendió la camiseta del Colonia, equipo de la Bundesliga al que fue cedido por el Bayern Múnich desde febrero hasta el final de la temporada.

"Hemos ampliado su contrato porque estamos convencidos de su potencial de cara al futuro", expuso Freund al aludir a un jugador que la víspera los rumores situaban cerca del Estrela Amadora de Portugal, entidad deportiva lusa adquirida por un consorcio que incluye a futbolistas como los alemanes Thomas Müller y Mats Hummels.

De padre peruano y madre alemana, Chávez, nacido en la ciudad bávara de Aichach, debutó con la selección absoluta de Perú el pasado mes de octubre en un duelo amistoso contra Chile saldado con derrota peruana por 2-1 en el Estado Bicentenario de La Florida, en la capital chilena.