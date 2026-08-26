El PSG y Cola-Cola llegan a un acuerdo de patrocinio hasta 2029

En un comunicado, el PSG detalló que, dentro de este acuerdo mundial y para celebrar que ambas marcas vuelven a colaborar tras un parón, Coca-Cola lanzará una lata coleccionista exclusiva con los colores del emblemático club.

"Serán 400.000 unidades que estarán disponibles en una edición limitada a la venta a partir del 12 de octubre en más de 650 tiendas Carrefour de la región de Isla de Francia (región parisina)", comentó el PSG.

Asimismo, en el marco de esta nueva alianza, Coca-Cola y el París Saint-Germain "presentarán próximamente un nuevo espacio experiencial en el Parque de los Príncipes, concebido como un punto de encuentro accesible para todos los aficionados", refirió el club parisino.

El acuerdo incluye también a Powerade, marca de The Coca-Cola Company centrada en el deporte.

"Hoy nos sentimos orgullosos de escribir un nuevo capítulo de esta historia común, con la ambición de crear experiencias cada vez más innovadoras, creativas e impactantes, capaces de unir a nuestros millones de aficionados en todo el mundo, mucho más allá del fútbol", declaró el director de negocio del PSG, Richard Heaselgrave.

Por parte de Coca-Cola, su director de acuerdos de patrocinios deportivos en Europa, Sébastien Lesage, anotó que esta nueva alianza permitirá "seguir creando experiencias que estrechen lazos, mucho más allá del terreno de juego".