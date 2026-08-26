Expertos que analizaron la muerte de Maradona vuelven a declarar en el juicio

Se trata de los médicos Hernán Trimarchi -jefe del servicio de Nefrología del Hospital Británico de Buenos Aires-, el cardiólogo Gustavo Di Niro y Fernando Cairo -especialista en trasplante hepático-.

Los dos primeros ya prestaron declaración en este juicio y volverán a comparecer luego del escándalo suscitado la semana pasada en torno a algunos estudios médicos que no eran del exfutbolista, sino de su padre.

Tras la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, la Justicia conformó una junta médica interdisciplinaria integrada por peritos oficiales -entre médicos legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo- así como peritos de la defensa y de la querella.

Esta junta concluyó en 2021 que el accionar de los médicos a cargo de la salud de Maradona fue "inadecuado, deficiente y temerario" y que "fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente".

Las conclusiones a las que llegó la junta representan una prueba de peso contra los médicos acusados en este juicio, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

Todos los profesionales de la junta comenzaron a prestar declaración ante el tribunal oral el pasado 11 de agosto.

Pero el pasado 18 de agosto, la defensa de la coordinadora de cuidados de la firma de servicios de salud Swiss Medical, Nancy Forlini, reveló que la junta médica había tomado en cuenta para su evaluación estudios médicos del padre del astro, Diego Maradona, quien se llama igual que él y que falleció en junio de 2015.

Tras esa revelación, la Justicia abrió el 20 de agosto una investigación a Swiss Medical por consignar evidencia falsa a la Fiscalía durante la etapa de instrucción.

Desde Swiss Medical han reconocido que fue "una cadena de errores".

Además de Luque, Cosachov y Forlini, son juzgados en este proceso el psicoanalista Carlos Díaz; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón; todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual.