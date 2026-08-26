26 de agosto de 2026 a la - 06:20
Fechas de la Liga de Campeones, Liga Europa y Liga Conferencia 2026-2027
Madrid, 26 ago (EFE).- La fase liga de la Liga de Campeones 2026-2027 que la UEFA sorteará este jueves en Mónaco celebrará su primera jornada entre el 8 y el 10 de septiembre y se prolongará hasta el 27 de enero, cuando se disputará la octava fecha en horario unificado.
. Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero
. Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo
. Final: 5 de junio de 2027, estadio Metropolitano de Madrid
. Play-offs eliminatorios: 18 y 25 de febrero
. Final: 26 de mayo, Stadion Frankfurt de Fráncfort (Alemania)
. Play-offs eliminatorios: 18 y 25 de febrero
. Final: 2 de junio, Besiktas Park de Estambul.