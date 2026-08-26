Gavi, ausente en la última sesión del Barcelona antes de medirse al Athletic Club

De esta manera, todo apunta a que el internacional español no entrará en la convocatoria para el partido aplazado de la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) que se disputará este jueves (19.00 GMT) en el Spotify Camp Nou, de Barcelona.

El jugador que sí podría estrenarse en una convocatoria es el mediocentro Rodrigo Hernández 'Rodri', fichaje estrella de la primera plantilla, que este miércoles completó el tercer entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros.

Frenkie de Jong, que sigue con el proceso de recuperación de su lesión en la rodilla, tampoco saltó al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova, mientras que el lateral Héctor Fort y el centrocampista Marc Casadó siguen sin entrenarse con el grupo a la espera de resolver su futuro.

Los jugadores del filial Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortes, Brian Fariñas y Eder Aller, habituales esta temporada del primer equipo, también participaron en la sesión.