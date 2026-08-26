La aerolínea Egyptair, nuevo patrocinador global del Barcelona hasta la temporada 2028-29

En el marco de esta alianza, la compañía del país norteafricano se convierte, además, en "aerolínea oficial exclusiva" de la primera plantilla de fútbol masculino, así como de los equipos de baloncesto y de balonmano.

Además, el conjunto de balonmano, entrenado por Carlos Ortega, lucirá el emblema de Egyptair en la parte frontal de la camiseta en sus partidos.

Según precisa el club azulgrana en el comunicado, esta alianza "se enmarca en el plan de expansión de la flota y de la red de rutas internacionales de Egyptair y pone de manifiesto el compromiso de la compañía por mejorar sus servicios y ofrecer una experiencia de viaje superior".

"Para el FC Barcelona, este nuevo acuerdo de patrocinio supone una oportunidad para ampliar el alcance global de la marca Barça, conectar con nuevos mercados y reforzar su posicionamiento como uno de los equipos deportivos con mayor capacidad de influencia en el ámbito internacional", añade el comunicado.

Cabe recordar que el primer equipo de fútbol del Barcelona cuenta actualmente en sus filas con el jugador egipcio Hamza Abdelkarim, un delantero centro con ficha del filial que ha destacado en la pretemporada con cuatro goles en tres partidos amistosos.

Egyptair, fundada en 1932, cuenta con una red internacional y doméstica que conecta Egipto con más de 85 destinos en África, Europa, Oriente Próximo, Asia y América del Norte.