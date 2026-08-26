La "Champions" arranca hacia la final del Metropolitano

El Foro Grimaldi de Mónaco será de nuevo el escenario de la gala de apertura de la temporada de la UEFA, con la 'Champions' en el centro y los sorteos el viernes de la Liga Europa y la Liga Conferencia. La primera coronará a su campeón el 26 de mayo en Fráncfort (Alemania) y la segunda el 2 de junio en Estambul.

A la espera de la confirmación de los cabezas de serie por parte de la UEFA, la Liga española y la Premier inglesa repiten con la mayor representación, cinco clubes cada una, en la tercera campaña de la Liga de Campeones con formato ampliado.

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid -semifinalista en la última-, Villarreal, Betis, Arsenal -subcampeón-, Aston Villa, Liverpool, Manchester City y Manchester United dan brillo al cartel de la 72.ª edición.

Alemania volverá a tener cuatro equipos, Dortmund, Bayern Múnich, Leipzig y Stuttgart, igual que Italia, con el Inter, el Como de Cesc Fábregas que se estrena en Europa tras un año deslumbrante, el Nápoles y el Roma, que vuelve después de siete años.

Con tres clubes estará Francia, liderada por el PSG de Luis Enrique Martínez, que hace dos semanas ganó la Supercopa europea ante el Aston Villa, junto a Lens y Lille, y con dos Portugal y Países Bajos - Oporto, Sporting, Feyenoord y PSV-.

Brujas (BEL), Galatasaray (TUR), Shaktar Donetsk (UKR) y Slavia Praga (CZE) completan la alineación de un sorteo, mezcla manual e informático, pendiente de los play-offs: Sabah (AZE)- Happoel Beer-Sheva (ISR), Bodo Glimt (NOR)-NEC (NED), LASK (AUT)-Celtic (ESC), Lyon (FRA)-Fenerbahce (TUR), Celje (SLO)-Slovan Bratislava (SVK), AEK (GRE)-Levski Sofía (BUL) y Viking (NOR)-Dinamo (CRO).

El Bodo Glimt debutó la última campaña y llegó hasta octavos de final y el Viking sólo ha estado una vez en Europa, en la Copa de la UEFA 2005-2006.

El sorteo evitará duelos entre clubes de la misma nacionalidad y que un equipo tenga más de dos rivales de otro país.

Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria en febrero. Los eliminados pasarán a Liga Europa y los que caigan en el play-off de esta a la Liga Conferencia.

La final se jugará por séptima vez en Madrid y el Metropolitano será la sede por segunda vez, después de albergar la de 2019, en la que el Liverpool derrotó al Tottenham (2-0).

El viernes se sortearán la Liga Europa y la Liga Conferencia, ambas también con 36 clubes, para relevar en el palmarés al Aston Villa de Unai Emery en la primera y al Crystal Palace en la segunda.

Ganador del último título frente al Rayo Vallecano, el Crystal Palace jugará la Liga Europa junto a los españoles Celta de Vigo, que repite tras llegar hasta cuartos y perder con el Friburgo alemán, luego subcampeón, y la Real Sociedad, que vuelve a Europa como campeón de Copa después de un año fuera.

A ellos se unirán, entre otros, los italianos Juventus y Milan, fuera de la Liga de Campeones por primera vez desde 1991, y también el Olympiacos griego o el Leverkusen alemán.

En la Liga Conferencia el Getafe opta a entrar si gana al Partizan serbio en el play-off y el Inter Escaldes aspira a ser el primer club andorrano en una competición europea y convertir a su federación en la número 53 con presencia en competiciones de UEFA.

La Liga Europa arrancará el 16/17 de septiembre y jugará su última jornada (8.ª) el 28 de enero. La Liga Conferencia, tendrá seis jornadas, que empezarán el 15 de octubre y acabarán el 17 de diciembre.