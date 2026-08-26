La Copa Mundial generó un impacto de 3.500 millones en Nueva York y Nueva Jersey

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó en un comunicado, basado en datos del informe, que las actividades relacionadas con el Mundial generaron unos 1.900 millones de dólares en gastos directos, crearon 27.424 puestos de trabajo a tiempo completo y parcial y generaron alrededor de 1.400 millones de dólares en ingresos laborales, así como 414,2 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales.

En el renglón de empleos, el mayor impacto lo tuvo el sector de alimentos y bebidas, con aproximadamente 4.500 puestos de trabajo, seguido por el transporte, con unos 4.400 empleos, y el hotelero, con aproximadamente 4.000.

El informe 'Impacto económico y fiscal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la región de Nueva York y Nueva Jersey', elaborado por Tourism Economics, una empresa de la consultora Oxford Economics, demuestra "la extraordinaria magnitud" de la actividad económica generada por la organización del mayor evento deportivo del mundo, destacó Hochul.

"Desde un mayor gasto en comercios y restaurantes locales hasta mayores ingresos hoteleros, la Copa Mundial ha dejado una huella imborrable en nuestro estado", agregó.

De acuerdo con el comunicado, más de 645.000 aficionados asistieron a los ocho partidos de la Copa Mundial en la región, mientras que otros 626.300 viajaron a Nueva York o Nueva Jersey para participar en actividades relacionadas con el evento deportivo.

Los gastos operativos relacionados con la organización del torneo fueron aproximadamente de unos 286 millones de dólares.

La gobernadora indicó además, según los datos del informe, que los gastos en alojamiento ascendieron a 653 millones de dólares.

En comercio minorista, la cifra es de 264 millones de dólares, mientras que el reglón de transporte asciende a 200 millones de dólares. En cuanto a recreación y entretenimiento, dejaron ingresos por 195 millones de dólares.

En total, los aproximadamente 1.900 millones de dólares en actividad económica directa generaron 693 millones de dólares adicionales en actividad comercial indirecta y 916 millones de dólares en actividad económica inducida, lo que eleva el impacto económico regional total del torneo a aproximadamente 3.500 millones de dólares, destaca además el texto.

"Las cifras finales demuestran que Nueva York y Nueva Jersey no solo estuvieron a la altura de las circunstancias, sino que superaron las expectativas y generaron un impacto que se sentirá mucho después del pitido final", destacó por su parte Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Organizador de la Copa Mundial en Nueva York y Nueva Jersey.

El torneo también generó importantes beneficios para el sector público, con aproximadamente 759 millones de dólares en ingresos fiscales federales, estatales y locales, incluidos 414,2 millones para los gobiernos estatales y locales.

La cifra incluye aproximadamente 174 millones de dólares en ingresos por impuestos sobre las ventas y casi 39 millones de dólares en ingresos por impuestos hoteleros.