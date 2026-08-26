Leyendas del fúbol como Cafú, Zanetti y Roberto Carlos muestran su apoyo a Infantino

"En los últimos diez años hemos hemos sido testigos de la labor realizada por la FIFA y el presidente Infantino para lograr una representación de los futbolistas en el mundo del futbol, algo que antes no existía", escribieron en las últimas horas en redes sociales exjugadores como Cafú, campeón del mundo en 1994 y 2002, o el exinternacional argentino Zanetti, actual vicepresidente del Inter de Milán, entre otros.

El escrito, que apoya también Roberto Carlos, compañero de Cafú en la selección brasileña, y que han publicado asimismo otros jugadores, como los argentinos Esteban Cambiasso y Javier Pastore, se publica días después de que otros campeones del mundo reclamasen un "cambio necesario" al frente del fútbol.

En esta ocasión, Cafú y Zanetti aseguran: "Se ha dado voz y un lugar en nuestro deporte a jugadores a través de participación en comités, proytectos y grupos de trabajo. Nuestras opiniones son escuchadas y muchas inicitaivas en beneficio del futbol se moldean gracias a nuestras reflexiones, ideas, planes y participación".

Las leyendas sudamericanas se muestran "comprometidas a seguir llevando la esperanza" que ofrece el mundo para "transformar vidas, mejorar sociedades y ampliar las oportunidades para todos en el mundo".

"Seguiremos dispuestos a apoyar la gran evolución que ha experimentado nuestro deporte en la última década para que continúe llegando y beneficiando a personas de todos los países donde se juega al fútbol", concluyen, con un apoyo rotundo a la labor del máximo mandatario de la FIFA.

Infantino, que aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, está siendo muy cuestionado en las últimas semanas, sobre todo por la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), por el proyecto para vender a inversores privados una participación del 20 % de los derechos comerciales del Mundial.

El mensaje de las leyendas sudamericanas llega después de campeones del mundo como los franceses Emmanuel Petit, Bixente Lizarazu y Robert Pires, y leyendas como el marfileño Didier Drogba reclamaran un "cambio necesario" al frente del fútbol porque "el poder ha nublado la capacidad del actual liderazgo para distinguir entre sus propios intereses y lo que realmente es mejor para el fútbol".

"Los acontecimientos recientes han hecho imposible seguir guardando silencio. Ya basta", afirmaron estos últimos en una carta difundida también en redes sociales.