Olimpia y Saprissa se juegan el liderato del grupo C con bajas importantes

El equipo hondureño no contará en sus filas con el centrocampista Michael Chirinos, uno de sus mejores integrantes, por una lesión en el rostro que sufrió el pasado domingo en el partido contra Olancho por la cuarta fecha del torneo hondureño Apertura.

Para el entrenador de los 'Leones' del Olimpia, el uruguayo Eduardo Espinel, el juego contra el 'Monstruo Morado' del Saprissa, "será una final" y el objetivo de su equipo es "ganar la Copa Centroamericana" tras el fallido intento en la pasada edición.

Espinel considera que al Olimpia "no le sobra nada" y está para "competirle a cualquier rival", pese a la seguidilla de partidos entre los del torneo local y la Copa Centroamericana.

El timonel del Saprissa, Hernán Medford, indicó que el Olimpia le merece "respeto" y que el duelo del jueves será otro "clásico centroamericano" en el que los dos equipos pelearán "el liderato" del grupo C.

Medford, quien ha dirigido a la selección de Honduras y al equipo hondureño Real España, no contará para el juego contra el Olimpia con los delanteros Bancy Hernández y Luis Javier Paradela, y el defensa Fidel Escobar.

Los otros equipos que integran el grupo C son Deportivo Mixco, de Guatemala; Alianza FC y Umecit FC, los dos últimos de Panamá, ya eliminados.

Olimpia: Edrick Menjívar; Juan Hernández, Clinton Benett, Carlos Coello, Kevin Guiti; Jack Jean Baptiste, José García, Axel Maldonado, Nicolas Dibble, Imanol Enriquez y Jorge Benguché.

Saprissa: Abraham Madriz; Kendall Waston, Pablo Arboine, Samir Taylor, Jorkaeff Azofeifa; Gerarld Taylor, Mariano Torres, David Guzmán, Sebastían Acuña, Kayshawn Airboine y Orlando Sinclair.

Estadio: Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.