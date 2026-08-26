River Plate y Santa Fe definen la serie de la Copa Sudamericana

El “Millonario” River Plate recibe en la noche de este miércoles al “Cardenal”, Independiente Santa Fe, en el estadio Monumental, en Buenos Aires, a las 21:30, tras conseguir un empate sin goles hace una semana en Bogotá, en un partido en el que el local estrelló tres tiros en los palos y mereció la victoria.

El vencedor de esta serie de la Copa Sudamericana 2026, que se inició una semana después de las otras siete de octavos debido al terremoto que sacudió a Colombia en lunes 10 de agosto, jugará en cuartos de final el mes que viene contra el Vasco da Gama, que eliminó al Olimpia de Paraguay al golearlo por 4-1 en Asunción.

Aferrado a la Sudamericana

La Copa Sudamericana es el salvavidas del que se quiere agarrar el entrenador Eduardo Coudet para salvar un año hasta ahora nefasto y que lo tiene en la cuerda floja, tras reemplazar en marzo al histórico Marcelo Gallardo.

Diez días atrás, 16 de agosto, el Millonario cortó la peor racha de derrotas en torneos domésticas de su historia, seis consecutivas, al vencer a Argentinos Juniors en la quinta fecha del torneo Clausura. Pero tras ese triunfo, el Millonario volvió a las andadas. Apenas logró sacar una igualdad ante el Santa Fe y este fin de semana desperdició una ventaja de dos goles ante Vélez Sarsfield y terminó igualando 2-2.

“No estuvimos precisos. Errores hay, y cuando los cometemos, los pagamos. Habrá que trabajar en seguir generando ofensivamente y ser más efectivos”, expresó el Chacho Coudet, duramente cuestionado por los hinchas.

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De hecho, River está penúltimo (decimocuarto lugar) en el Grupo B del torneo Clausura, con cuatro puntos en seis partidos jugados, muy lejos de la zona de clasificación a octavos. El decepcionante empate ante Vélez hizo explotar a los hinchas millonarios, que exigieron “que en la copa, cueste lo que cueste, en la copa tenemos que ganar” para luego despedir con una sonora silbatina al equipo.

La esperanza colombiana

El Santa Fe, por su lado, se aferra a la oportunidad de dar un batacazo histórico en el Monumental. Para ello, deberá mejorar de cara al gol. “Si no generáramos situaciones sí estaría preocupado” , consideró su entrenador, el uruguayo Pablo Repetto.

Por su parte, Eduardo Méndez, presidente del club bogotano, se mostró optimista de cara a la revancha. “Vamos a Buenos Aires a jugar para ganar. El equipo está preparado para eso, va a competir. Nosotros debimos y pudimos haber ganado (en Bogotá)”, afirmó al medio argentino TyC Sports.