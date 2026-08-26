Rodri estará en lista del Barça contra el Athletic y Flick sueña con verlo jugar con Pedri

"Rodri es uno de los mejores y junto a Pedri ya lo veremos. Tengo ganas de verlos jugar juntos en el Barça", afirmó este miércoles el entrenador alemán, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic, correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports, que quedó aplazado para su disputa después de la segunda.

Durante la comparecencia ante los medios en Sant Joan Despí (afueras de Barcelona), Flick confirmó que el fichaje estrella del Barcelona, llegado desde el Manchester City tras la disputa del Mundial conquistado por España, entrará en la lista de convocados.

Sobre cómo se imagina el juego del Barça con Rodri y Pedri, también compañeros en la selección de Luis de la Fuente, en la medular, Flick reconoció que, con ellos en el césped, el equipo "controlará los partidos y a los rivales con el balón".

El técnico alemán confirmó que Pablo Páez Gavira 'Gavi', que sigue recuperándose del golpe en la rodilla que sufrió frente al Elche, no estará en la lista de convocados para el duelo contra el Athletic de Edin Terzic, que se disputará este jueves.