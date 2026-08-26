Saliba: "Es un gran paso en mi carrera jugar en el Villarreal"

"Estoy muy feliz de llegar a un gran club como este. Me ilusiona el proyecto y quiero aportar mis cualidades aquí y mejorar como jugador. Tenemos un gran equipo, con grandes jugadores y un fantástico cuerpo técnico y tengo muchas ganas", indicó el futbolista de 22 años, que llega procedente del Anderlecht tras pagar el Villarreal un traspaso por 15 millones de euros.

"Desde que empecé mi carrera, he luchado por una oportunidad así, la de llegar a un gran club como este. Jugar la 'Champions' es un gran sueño para todos los jugadores. Es algo muy ilusionante. Tengo muchas ganas. Es un gran paso en mi carrera jugar en el Villarreal", subrayó.

El joven internacional canadiense comentó sobre sus características de juego que va a aportar "mucho trabajo" y agregó: "Me gusta atacar y defender para el equipo. Ser agresivo y directo con y sin balón. Ese es mi principal virtud. Quiero ayudar al equipo en goles y asistencias. Especialmente en ataque".

Saliba, que disputó con Canadá el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se encontrará en la plantilla del equipo de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) con dos compatriotas suyos: Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi.

"Me contaron muchas cosas. Sobre el equipo, la ciudad, el club, las expectativas. Que hay un gran grupo de jugadores y que busca hacer un buen fútbol. Han hablado muy bien del club. También hay muchas cosas que debo descubrir aquí", comentó.

El futbolista norteamericano destacó que la presencia cada vez mayor de jugadores de su país en Europa es "un reflejo de que se están haciendo bien las cosas en Canadá y EE.UU. (MLS) con la juventud".

"Muchos niños están trabajando bien y se pueden fijar en nosotros para tenernos como modelo y que sepan que pueden llegar a grandes clubes europeos. Es una responsabilidad que podemos tener y esperamos tener un impacto positivo en la imagen del fútbol canadiense", apuntó.

Tras completar esta mañana su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y cuerpo técnico, Saliba indicó que sus impresiones son "buenas". "Es un grupo fantástico y con mucho talento. Estoy muy contento de poder estar aquí entrenando al nivel más alto. No he tenido tiempo de hablar mucho con el entrenador (Íñigo Pérez). Lo haré pronto", aseveró.