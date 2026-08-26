Sterling, acusado de conducción temeraria y posesión de óxido nitroso

El jugador de 31 años, que no tiene equipo tras acabar su contrato con el Chelsea y pasar seis meses en el Feyenoord, fue detenido y liberado bajo fianza el pasado 28 de mayo cuando chocó su Lamborghini en la localidad de Hampshire.

Según comunicó un portavoz del tribunal de Hampshire & Isle of Wight, Sterling ha sido acusado de conducción temeraria, posesión de óxido nitroso y por no proveer una prueba, aunque no se especifica si de alcohol o de drogas.

Exinternacional con Inglaterra, selección con la que disputó 82 partidos hasta 2022, Sterling fichó ese año por el Chelsea a cambio de 55 millones procedente del Manchester City, pero nunca llegó a imponerse con los 'Blues', que le cedieron primero al Arsenal, donde no triunfó, y después le relegaron a entrenarse en solitario hasta que determinaron el fin de su contrato.