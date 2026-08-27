3-0. Gonzalo marca en el pase del Fulham en la Copa de la Liga

Los 'Cottagers', después de perder en el estreno liguero el pasado lunes contra el Chelsea, lograron la primera victoria oficial de la era Arbeloa al imponerse al modesto Wimbledon, de League One (Tercera división inglesa).

En este curioso derbi del oeste de Londres, lo cierto es que el Wimbledon aguantó muy bien el tipo y gozó incluso de alguna ocasión peligrosa hasta que pasada la media hora Emile Smith Rowe aprovechó una prolongación de Ryan Sessegnon para marcar el 1-0.

Pese a que Arbeloa rotó a gran parte del equipo, el plan le salió bien y unos minutos después, justo antes del descanso, Rodrigo Muñiz, con otro cabezazo dejó esto listo para sentencia.

El resultado pudo ser más abultado y el Fulham tuvo ocasiones suficientes para añadir un tercero a la cuenta, además de un penalti por mano que no vio el árbitro -no hay VAR en esta ronda-, pero no fue hasta el tiempo añadido cuando Gonzalo, a la contra, se marchó en velocidad de un defensa, regateó al portero y marcó a puerta vacía.

Es el segundo tanto de Gonzalo con la camiseta del Fulham después de marcarle el lunes al Chelsea.

Los de Arbeloa se enfrentarán al West Ham United, equipo que descendió de la Premier League la temporada pasada, la semana del 7 de septiembre o del 14.

El Fulham volverá a la competición este domingo cuando se enfrente al Sunderland para tratar de sumar sus primeros puntos en la Premier League.