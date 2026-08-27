Ajax, Mónaco, Copenhague y Pananthinaikos se clasifican para la fase liga

También se clasificaron el Rapid Viena de Austria, el Kuopio finlandés, el Jablonec checo, el Twente neerlandés, el lugano suizo, el Friburgo alemán, el Inter Escaldes de Andorra, el Riga letón, el Hajduk Split croata, el Brann noruego, el Pafos de Grecia, la Atalanta italiana, Nordsjaelland de Dinamarca, Borac bosnio, Brighton inglés, el Braga portugués, el Midtjylland de Dinamarca, el Rid imps de Gibraltar, el Gante belga y el Getafe de España.

El sorteo de la fase de liga de la Liga Conferencia se celebrará este viernes a partir de las 13.00 hora CET (-2 GMT) después de conocer los enfrentamientos de la Liga Europa.