El Barça hace oficial el fichaje del portero croata Dominik Livakovic hasta el 2030

En su comunicado, el club catalán no ha especificado si el internacional croata, que aterrizó el martes en la capital catalana y el miércoles firmó su nuevo contrato, se enrolará en la plantilla azulgrana ya mismo o se marchará un año cedido a otro equipo.

El club trabaja para que Livakovic forme parte del primer equipo azulgrana esta temporada, pero es algo que todavía no está confirmado.

Una de las variables de las que depende si el balcánico -que el pasado verano fue cedido al Girona, en el que no llegó a debutar, por lo que se fue en enero-, se incorpora ya a la disciplina azulgrana o será el relevo de Wojciech Szczesny como segundo portero el curso que viene, es si su llegada anticipada encaja en el 'fair-play' financiero del club catalán esta temporada.

El Barça ha pagado al Fenerbahce unos dos millones de euros, a los que se podrían sumar otros dos más en variables, para firmar al meta croata, según han confirmado a EFE fuentes de la negociación .

Con su llegada, el Barcelona se asegura el relevo de Szczesny, cuyo vínculo con el Barça finaliza el próximo 30 de junio, con un guardameta de garantías y amplia experiencia internacional.

Después de jugar en las categorías inferiores del NK Zadar y el NK Zagreb, Livakovic ascendió al primer equipo de este último club en la temporada 2012-13, en la primera división croata.

En la temporada 2016-17, firmó por el Dinamo de Zagreb, con el que disputó 295 partidos, en los que encajó 249 tantos, hasta el verano de 2023, cuando fichó por el Fenerbahce por 6,5 millones de euros después de brillar en el Mundial de Catar.

En ese campeonato del mundo, fue clave en las tandas de penaltis de las eliminatorias de octavos y cuartos de final contra Japón y Brasil. Su selección llegó hasta semifinales, donde fue eliminada por Argentina.

Con el Fenerbahce, Livakovic sumó 74 partidos en los que dejó la portería a cero en 24 ocasiones hasta que en verano de 2025 fue cedido al Girona.

En el club catalán no llegó a debutar, ya que el técnico Míchel Sánchez siguió apostando por el argentino Paulo Gazzaniga bajo palos.

Ante esta situación, el portero croata le comunicó al técnico madrileño que no quería jugar y que quería salir del equipo en enero para tener opciones de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Y así fue como en los últimos días del pasado mercado de invierno canceló su cesión con la entidad gerundense para recalar en el Dinamo de Zagreb, con el que jugó 15 partidos y encajó 10 goles.

En el pasado Mundial, Livakovic, un habitual en las convocatorias de la selección croata desde 2017, fue titular en los cuatro partidos que disputó el combinado balcánico, que cayó eliminado en los dieciseisavos de final ante Portugal.