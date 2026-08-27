El Camp Nou, favorito para acoger la final de la Liga de Campeones 2029

El estadio azulgrana, que tendrá una capacidad de 104.600 espectadores para 2029 y será el de mayor aforo de Europa, ya acogió la final de la competición en 1999, con victoria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich (2-1), y en 1989, aún con la denominación de Copa de Europa, entre el Milan y el Steaua de Bucarest (4-0).

La otra candidatura presentada es la de Wembley, que es el estadio elegido para albergar las dos semifinales y la final de la próxima Eurocopa en 2028, que organizarán de forma conjunta Inglaterra, República de Irlanda, Escocia y Gales, lo que sitúa como favorito al recinto azulgrana.

La UEFA debe elegir también en su Ejecutivo de septiembre el escenario de la final de la 'Champions' femenina de 2028, a la que aspira Bilbao, que tiene como contendientes el Parque Olímpico de Lyon (Francia), el St. Jacob Park de Basilea (Suiza) y el Ali Sami Yen de Estambul (Turquía).

Bilbao ya acogió la final de Liga de Campeones femenina de 2024, en la que el Barcelona ganó al Lyonnes francés (2-0) y la masculina de la Liga Europa el pasado año, resuelta a favor del Tottenham frente al Manchester United (1-0).