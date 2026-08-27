El Chelsea hace caja con Delap y lo vende por 58 millones de euros al Forest

Este es el traspaso más caro de la historia del Forest, que este mismo verano vendió a Elliot Anderson por 136 millones al Manchester City.

Delap, de 23 años, llegó al Chelsea el verano pasado a cambio de 35 millones -y con un contrato de seis temporadas- procedente del descendido Ipswich Town, pero solo marcó tres goles en los 47 partidos que disputó con la camiseta 'blue'. Ahora, ha firmado un contrato de cinco temporadas con el Forest.

En las últimas semanas se ha entrenado al margen de sus compañeros con la esperanza de una salida que finalmente se ha concretado al Forest, donde tratará de ayudar a la permanencia de los 'Tricky Trees', que ahora cuenta con nuevo entrenador, Oliver Glasner.

Con Delap ya fuera, el Chelsea continúa en la última semana de mercado con la salida de futbolistas y en los próximos días tratará de aligerar la plantilla con la marcha de Nico Jackson, que suena para el Aston Villa por 80 millones, y Marc Guiu en la delantera, además de que tienen que deshacerse de un portero y de varios defensas centrales.