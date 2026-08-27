El Inter Miami ficha al argentino 'Kily' González para relevar a Hoyos en el banquillo

González se encontraba sin equipo desde que dejó el Platense en octubre de 2025.

El exjugador del Real Zaragoza, Valencia o Inter Milán, entre otros equipos, asumirá las riendas "una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes", explicó en un comunicado el Inter Miami.

Hasta entonces, Hoyos continuará sentándose en el banquillo, agregó el club, sin aclarar cuál será el futuro del actual técnico.

Hoyos asumió el cargo el pasado abril después de que Javier Mascherano, el entrenador con el que el Inter Miami conquistó la última MLS Cup, renunciase alegando motivos personales.

Hoyos, director deportivo del club antes de la marcha de Mascherano, comenzó con una buena racha de triunfos, pero los resultados empeoraron en el último mes, en el que cayó eliminado de la Leagues Cup y no conoce la victoria en la Major League Soccer (MLS).

El argentino no podrá despedirse de su público este sábado ante el Montreal, puesto que la MLS le sancionó con un partido por incumplir reiteradamente la política de inicio tardío de partidos de la liga.

El Inter Miami ocupa la segunda plaza en la Conferencia Este con 39 puntos, a 10 de distancia del Nashville, que le vapuleó por 4-1 hace dos semanas.