El Real Madrid al alza, con Sevilla y Betis al acecho y a la espera del Barça

El partido frente a la Real Sociedad supuso la vuelta de Jose Mourinho al banquillo del Bernabéu como entrenador del Real Madrid trece años después. El portugués fue ovacionado en su regreso y el resultado fue una goleada (4-1) en la que destacaron los tres tantos de Kylian Mbappé, que esta semana buscará ampliar su nómina particular frente a un recién ascendido, el Málaga, que no pisa el coliseo blanco desde hace casi nueve años.

También con seis puntos y dos victorias en dos partidos están el Sevilla y el Betis del chileno Manuel Pellegrini. El primero recibe en el Sánchez Pizjuán a un Atlético de Madrid cuya actualidad gira sobre el futuro del delantero argentino Julián Alvarez, al que se le acaban las horas para aclarar su futuro en el conjunto rojiblanco, con Barcelona y Arsenal expectantes, mientras que el segundo jugará como visitante frente al Levante, que aún no ha celebrado ningún triunfo este curso.

En esos puestos nobles quiere estar el Barcelona de Hansi Flick, que demostró su pegada en su estreno ante el Elche y aún tiene pendiente su partido de este jueves frente al Athletic. Después, cerrará la jornada de nuevo el lunes en el Camp Nou contra un Rayo Vallecano al que los líos externos con su estadio, en el que no pueden jugar de momento, y con su presidente, Raúl Martín Presa, al que la afición le pide que se vaya, le están afectando.

Tres días antes de ese cierre, la jornada la abrirán el Real Racing Club y el Elche, ambos con un punto y que vuelven a verse las caras en Primera 41 años y medio después de hacerlo por última vez. El escenario, El Sardinero, es un campo maldito para el conjunto ilicitano, que ha perdido en sus siete visitas en la máxima categoría.

El segundo partido de la jornada, también el viernes, será en Mendizorroza entre el Alavés y el Villarreal. El duelo se prevé atractivo porque los dos entrenadores, Quique Sánchez Flores e Íñigo Pérez, profesan un fútbol ofensivo, de presión y cuentan con jugadores de gran calidad para los metros finales.

Precisamente para esa zona de ataque en la que se finalizan las jugadas llegó al Deportivo el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que ha marcado dos goles en sus dos primeros partidos con la camiseta blanquiazul. Ninguno le ha servido al equipo gallego para ganar, algo que espera hacer esta jornada frente al Valencia, que, a la espera de reforzar su plantilla con varios jugadores, también buscará a domicilio su primera victoria del curso.

En Balaídos, el Celta de Vigo, con la ausencia de su delantero Borja Iglesias, que está lesionado, recibe a un Athletic que llegará a la cita tras las dudas mostradas en su estreno frente al Sevilla y su visita al Camp Nou.

La jornada se completará con el duelo entre Osasuna y Getafe, dos equipos que aspiran a lograr este curso una permanencia tranquila y que todavía tienen asuntos por resolver en este mercado de verano.

19:00 horas (17:00 GMT): Real Racing Club-Elche.

21:30 horas (19:30 GMT): Alavés-Villarreal

19:00 horas (17:00 GMT): Real Sociedad-Barcelona

21:30 horas (19:30 GMT): Sevilla-Atlético Madrid

17:00 horas (15:00 GMT): Real Madrid-Málaga

19:30 horas (17:30 GMT): Deportivo-Valencia

21:30 horas (19:30 GMT): Celta-Athletic Club

21:30 horas (19:30 GMT): Barcelona-Rayo Vallecano.