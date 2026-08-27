La UEFA trabaja para consensuar un candidato alternativo a Infantino no europeo

Reunidas en Mónaco, con motivo de los sorteos de la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conferencia 2026-2027 y también para decidir este jueves levantar el boicot a las competiciones de la FIFA, las federaciones europeas se muestran partidarias de evitar en los comicios un enfrentamiento directo entre FIFA y UEFA.

Desde esta última se vería con buenos ojos una candidatura del actual presidente de la CONCACAF, el canadiense Victor Montagliani, exfutbolista, en el cargo desde 2016 y vicepresidente de la FIFA, quien ha sido muy crítico con Infantino y su idea de privatizar una parte de la explotación comercial de competiciones como el Mundial.

Recientemente Montagliani pidió por carta a Infantino, pero sin éxito, que no asistiera a un torneo juvenil sub-14 en la República Dominicana, para evitar que la crisis de gobernanza de la FIFA eclipsara el evento, muy importante, en su opinión, para el desarrollo del fútbol juvenil.

La CONCACAF, junto a la UEFA y la Confederación Asiática (AFC) son las más críticas, aunque se han abierto brechas. En la primera, la Federación de México, una de las organizadoras del último Mundial con Estados Unidos y Canadá, ha respaldado la gestión del dirigente suizo y, en la segunda, Catar y Mongolia también se han desmarcado del rechazo de Asia.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Africana (CAF) han respaldado por contra a Infantino y Oceanía ha acogido con satisfacción la retirada por parte de este su idea, originaria de la crisis, de vender a inversores privados una participación del 20 % de los derechos comerciales del Mundial, que ha quedado paralizada.

También asociaciones a título individual se han posicionado contra Infantino y desde la UEFA se espera que lo hagan más en las próximas fechas. Italia lo ha hecho en las útlimas horas, como previamente Inglaterra, Escocia, Dinamarca o Nueva Zelanda. Esta postura la secundan las asociaciones de aficionados europeos.

La fecha tope para presentar candidaturas a las elecciones a la presidencia de la FIFA, que se celebrarán en el Congreso de esta en Rabat, es el 19 de noviembre. Hace dos días el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, confirmó que él no sería candidato contra Infantino.

Las elecciones a la presidencia de la FIFA se celebrarán el 18 de marzo en el Congreso de Rabat, donde votarán las 211 federaciones de esta de forma secreta y el ganador se decide por mayoría simple (más del 50 %) de los votos válidos emitidos. UEFA tiene 55 federaciones, Asia 47, CONCACAF 41, África 54, CONMEBOL 10 y Oceanía 11.

En su primera elección hace 10 años, a la que concurrió después de haber ejercido como secretario general de la UEFA por los casos de corrupción que obligaron a dimitir a Joseph Blatter y causaron la inhabilitación de Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, Infantino fue elegido en la segunda votación.

Obtuvo 115 votos frente a los 88 del jeque bareiní Salman bin Ebrahim al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática (AFC) y ahora vicepresidente senior de la FIFA, y la tercera posicón fue para Alí Bin Al Hussein, con 4 votos. En último lugar concluyó el francés Jerome Champagne, que no obtuvo voto alguno.

Tras su primera elección el 26 de febrero de 2016, Infantino fue reelegido por aclamación el 5 de junio de 2019 y volvió a serlo el 16 de marzo de 2023.

Su mandato actual es el segundo, ya que su primera elección se hizo para completar el que había iniciado Blatter en junio de 2015, por lo que optará a otro más hasta 2031, pues la normativa de la FIFA acordada con su llegada al cargo limita a 12 años los mandatos presidenciales.