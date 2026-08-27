Los jugadores del Celta saltan al campo con camiseta de apoyo al uruguayo Matías Vecino

“Gracias y ánimo, Matías Vecino”, se leía en la camiseta que lucían los jugadores del conjunto dirigido por Claudio Giráldez en los prolegómenos del encuentro contra Osasuna.

Fichado en el pasado mercado invernal del Lazio, el internacional uruguayo cerró su etapa en Balaídos después de haber disputado 12 partidos oficiales y cerca de 500 minutos (492).

“Me duele mucho no poder acompañarlos esta temporada. Lamentablemente, tuve que solucionar un pequeño problema físico que surgió durante la pretemporada y que me impedía estar disponible en el inmediato”, declaró el charrúa en su carta de despedida.