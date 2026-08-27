Los Pumas UNAM confirman el regreso del mundialista César Huerta

Huerta, de 25 años, regresa al conjunto universitario después de vestir la camiseta del Anderlecht de la liga de Bélgica, con el cual fichó a inicios del 2025. Aunque los medios mexicanos afirmaron desde hace un par de días que era un hecho el fichaje, hasta hoy se ha hecho oficial.

Irreverente, con buen manejo de la pelota y veloz, Huerta puede desempeñarse como centrocampista y también el la posición de delantero, lo cual ayudará a los Pumas del entrenador argentino Esteban Solari, novenos de la tabla de posiciones del Apertura.

La contratación de Huerta significa un regreso a los Pumas, cuadro con el que jugó entre el Apertura 2022 y el Apertura 2024, periodo en cual alineó en 87 partidos, incluidos siete de la Leagues Cup, con 20 anotaciones.

En el equipo comandado por Solari, Huerta será un complemento en la línea de ataque, que cuenta con varias figura de ataque de calidad como el mundialista Guillermo Martínez, el brasileño Juninho y el paraguayo Robert Morales.

El jugador pasa por un buen momento al combinar juventud y experiencia y llega con la expectativa de convertirse en uno de los líderes del equipo, uno de los más emblemáticos del fútbol mexicano.

Estar en Pumas le servirá también a Huerta para estar más cerca de la selección mexicana, con la cual confía jugar la Copa Mundial del 2030.

En la sexta jornada del Apertura, los Pumas visitarán a los Xolos de Tijuana en un partido difícil en la cancha de su rival, donde el cuadro del entrenador uruguayo Sebastián Abreu suma tres victorias en tres salidas.

Está por ver si Huerta ya estará disponible para ese encuentro, programado para mañana.

En Bélgica, Huerta tuvo altibajos en su rendimiento, en parte por haber sufrido una pubalgia, que estuvo cerca de dejarlo fuera de la Copa Mundial, en la cual México alcanzó los octavos de final.