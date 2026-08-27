Musiala vuelve a entrenar con el grupo pero no estará contra el Stuttgart

"En principio, las cosas van relativamente bien, Hoy entrenó de lleno con el grupo pero todavía no estará en la convocatoria", dijo Kompany en la conferencia de prensa previa al partido de mañana.

Musiala se desplomó dos veces en el campo en un lapso de tres días lo que obedece, según informó el mismo jugador, a una disfunción neurológica que el Bayern conoce desde la temporada pasada.

Los dos incidentes han sido atribuidos a un cambio en los medicamentos.

"Ahora se está acostumbrando a un aumento de la medicación y está reaccionando bien ante ello. En algún momento volverá a la convocatoria y jugará con toda normalidad. Las decisiones las tomamos en consenso con los expertos. Ahora está bien", aseguró Kompany.

En la Supercopa contra el Dortmund jugó en el lugar de Musiala Nathaniel Brown, que normalmente se desempeña como lateral izquierdo.

Otras variantes serían Lennart Karl, que ha vuelto de una lesión muscular, e Ismael Saibari cuyo estado de forma, según Kompany, "no está lejos" de su primer partido como titular con el Bayern.