Raphinha y Fermín, con sus goles al Athletic, empatan en cabeza con Mbappé

En el otro partido disputado hoy el Osasuna se impuso por 1-2 al Celta con los primeros goles en la competición de los visitantes Kike Barja y Budimir y del local Iago Aspas.

- Con 3 goles: Kylian Mbappé (FRA) (Real Madrid); Raphinha (1p) (BRA) y Fermín López (Barcelona).

- Con 2 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roberto Fernández (Espanyol).

- Con 1 gol: Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Aitor Paredes (Athletic Club); Marc Pubill, Giuliano Simeone (ARG), Kang in Lee (KOR) y Álex Baena (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); Rodrigo Riquelme y Pablo García (Betis); Iago Aspas (Celta); Marc Aguado (Elche); Tyrhys Dolan (ING) y Cala (Espanyol); Enes Unal (TUR) (Getafe); Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja y Budimir (CRO)(Osasuna); Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Álvaro García y Sergio Camello (Rayo Vallecano); Jude Bellingham (ING), Vinícius (BRA) y Carlos Espí (Real Madrid); Luka Sucic (AUT) (Real Sociedad); Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p) e Issac Romero (Sevilla); Pape Gueye (SEN), Gerard Moreno (1p), Georges Mikataudze (1p) (GEO) y Nicolás Pepe (CIV) (Villarreal).