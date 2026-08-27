Rodri, aclamado por el Spotify Camp Nou en su debut como azulgrana

El madrileño, que llegó este verano procedente del Manchester City como el gran refuerzo estival del conjunto catalán, saltó al terreno de juego en el minuto 63 en sustitución del goleador Raphael Dias 'Raphinha'.

Durante el calentamiento, la afición azulgrana también aplaudió al refuerzo estrella del club azulgrana para la presente temporada, que esta semana empezó a trabajar en los entrenamientos al mismos ritmo que sus compañeros.

El exjugador del City disputó así cerca de media hora en su primera aparición oficial con el Barcelona ante una afición que ya le había recibido con una atronadora ovación cuando saltó a calentar, muestra de la expectación generada por el fichaje del Balón de Oro de 2024. La grada de animación incluso le dedicó el primer cántico de la noche, al ritmo de 'Rodri is on fire' (Rodri está que arde).

Durante los minutos que estuvo sobre el césped, el capitán de la selección española se situó en el doble pivote junto a Pedri, una primera pista de la que podría ser la pareja titular en el centro del campo para el técnico alemán Hansi Flick una vez Rodri alcance el tono físico necesario.