Ruta de los treinta y seis equipos de la Champions League en la fase liga

PARÍS SAINT GERMAIN: Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Slovan Bratislava (C) y Como (F).
BAYERN MÚNICH: Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Betis (C), Manchester United (F), Bodo/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) y Viking (F).
REAL MADRID: Inter (C), Arsenal (F), PSV Eindhoven (C), Roma (F), Leipzig (C), Shakthar (F), LASK (C) y AEK Atenas (F).
LIVERPOOL: Atlético de Madrid (C), Inter (F), Oporto (C), Brujas (F), Villarreal (C), Fenerbahce (F), Lens (C) y LASK (F).
INTER: Liverpool (C), Real Madrid (F), Brujas (C), Borussia Dortmund (F), Shakthar (C), Feyenoord (F), Stuttgart (C) y Slovan Bratislava (F).
MANCHESTER CITY: París Saint Germain (C), Barcelona (F), Sporting (C), Oporto (F), Nápoles (C), Leipzig (F), AEK Atenas (C), Lens (F)
ARSENAL: Real Madrid (C), Bayern Múnich (F), Borussia Dortmund (C), Betis (F), Lille (C), Nápoles (F), Sabah (C), Slavia Praga (F)
BARCELONA: Manchester City (C), París Saint Germain (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C), Sabah (F).
ATLÉTICO MADRID: Bayern Múnich (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV Eindhoven (F), Fenerbahce (C), Bodo/Glimt (F), Viking (C), Stuttgart (F)
BORUSSIA DORTMUND: Inter (C), Arsenal (F), Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodo/Glimt (F), AEK Atenas (C), Sabah (F)
ROMA: Real Madrid (C), Paris Saint Germain (F), Sporting (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahce (F), Slovan Bratislava (C), AEK Atenas (F).
SPORTING CP: Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), Lask Linz (C), Lens (F)
ASTON VILLA: París Saint Germain (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brujas (F), Fenerbahce (C), Galatasaray (F), Viking (C), Slavia Praga (F)
OPORTO: Manchester City (C), Liverpool (F), PSV Eindhoven (C), Betis (F), Nápoles (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C), LASK Linz (F)
MANCHESTER UNITED. Bayern Munich (C), Atlético Madrid (F), Roma (C), Sporting (F), Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C), Como (F)
CLUB BRUJAS Liverpool C), Inter (F), Aston Villa (C) PSV Eindhoven (F), Bodo/Glimt (C), Nápoles (F), Lens (C), Stuttgart (F)
BETIS Arsenal (C), Bayern Múnich (F), Oporto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C), Slovan Bratislava (F)
PSV EINDHOVEN: Atlético Madrid (C), Real Madrid (F), Club Brujas (C), Oporto (F), Shakhtar (C), Leipzig (F), Stuttgart (C), Viking (F)
FEYENOORD: Inter (C), Barcelona (F), Oporto (C), Betis (F), Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C), Viking (F)
LILLE: Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brujas (C), Oporto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C), Sabah (F)
BODO/GLIMT: Atlético Madrid (C), Bayern Múnich (F), Borussia Dortmund (C), Club Brujas (F), Lille (C), Nápoles (F), LASK Linz (C), Lens (F)
NÁPOLES: Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brujas (C), Oporto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C), Sabah (F)
LEIPZIG: Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV Eindhoven (C), Manchester United (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Lens (C), Como (F)
VILLARREAL: París Saint Germain (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Nápoles (C), Fenerbahce (F), Sabah (C), Slavia Praga (F)
FENERBAHCE: Liverpool (C), Atlético Madrid (F), Roma (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Shakhtar (F), Slavia Praga (C), LASK Linz (F)
SHAKHTAR: Real Madrid (C), Inter (F), Sporting (C), PSV Eindhoven (F), Fenerbahce (C), Leipzig (F), AEK Atenas (C), Slavia Bratislava (F)
GALATASARAY: Barcelona (C), París Saint Germain (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C), AEK Atenas (F)
SLAVIA PRAGA: Arsenal (C), Bayern Múnich (F), Aston villa (C), Oporto (F), Villarreal (C), Fenerbahce (F), Lens (C), Sabah (F)
SLOAVAN BRATISLAVA: Inter (C), Paris Saint germain (F), Betis (C), Roma (F), Shakhtar (C), Lille (F), Stuttgart (C), LASK Linz (F)
STUTTGART: Atlético Madrid (C), Inter (F), Club Brujas (C), PSV Eindhoven (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C), Slovan Bratislava (F)
AEK ATENAS: Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), LASK Linz (C), Como (F)
LASK LINZ: Liverpool (C), Real Madrid (F), Oporto (C), Sporting (F), Fenerbahce (C), Bodo/Glimt (F), Slovan Bratislava (C), AEK Atenas (F)
COMO: París Saint Germain (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Betis (F), Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK Atenas (C), Lens (F)
LENS: Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting (C), Club Brujas (F), Bodo/Glimt (C), Leipzig (F), Como (C), Slavia Praga (F)
VIKING: Bayern Munich (C), Atlético Madrid (F), PSV Eindhoven (C), Aston Villa (C), Feyenoord (C), Nápoles (F), Sabah (C), Stuttgart (F)
SABAH: Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Nápoles (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C), Viking (F).