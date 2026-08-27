Xabi Alonso cumple con la Copa de la Liga

En su segundo once oficial como técnico de los 'Blues', Xabi tiró de varios titulares, como Cole Palmer, Morgan Rogers y Reece James porque es consciente de la importancia de las dos copas domésticas al no jugar en Europa.

Y aun así le costó ante el equipo que dirige el mito del Arsenal Jack Wilshere. Después de una primera parte con ocasiones, incluido un tiro al larguero de Palmer, el Chelsea no encontró el gol hasta la segunda mitad, cuando Malo Gusto, con un gran centro, encontró la cabeza de Welbeck, que anotó su primer gol oficial con la camiseta del Chelsea.

El ex del Brighton abrió la lata, pero el Chelsea no pudo respirar tranquilo hasta el minuto 80, cuando una gran jugada de individual de Estevao acabó con un disparo del brasileño que el defensor del Luton Hakeen Odoffin desvió hacia su propia portería.

Con 2-0 el partido ya sí que sí estaba acabado y el Chelsea se une a los clasificados a tercera ronda y se verá las caras contra el Leeds United, que eliminó este miércoles al Nottingham Forest, en la semaan del 7 o del 14 de septiembre.