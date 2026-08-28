El argentino Gustavo Costas asume el mando del Cerro Porteño de Paraguay

Costas, de 63 años, cumplirá así un segundo ciclo al frente del cuadro Azulgrana, con el que ya alzó 4 títulos entre el 1 de enero de 2005 y el 24 de abril de 2007.

"Me siento contento, doy las gracias (a Cerro Porteño) por venir a buscarme en este momento", dijo el antiguo estratega del Racing Club de Argentina durante una conferencia de prensa.

"Lo que le voy a prometer a la gente es que vamos a dejar todo", añadió tras apuntar que no puede asegurar si el equipo jugará bien los partidos que restan del Torneo Clausura paraguayo.

Cerro Porteño, uno de los equipos más populares de Paraguay, atraviesa por una complicada situación en la liga doméstica, en la que marcha en la novena posición con 6 puntos en 6 fechas y a 9 enteros del líder, el Libertad, contra el que juega este domingo.

A esto se suma su eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores la semana pasada a manos del Palmeiras de Brasil.

"Lo más importante es ganar", dijo Costas sobre la actualidad del llamado 'Ciclón de Barrio Obrero', y después de prometer que trabajará para "levantar" al equipo.

"No vine para pasar un año acá, o porque mi mujer es paraguaya o tengo muchos amigos acá, vine para levantar (al equipo), que no lo voy a levantar yo solo, ni mi cuerpo técnico, lo vamos a levantar entre todos", agregó.

De igual forma, Costas afirmó que está conforme con la actual plantilla del equipo 35 veces ganador de la liga paraguaya, al tiempo que desmintió haber exigido nuevas contrataciones.

"No puedo venir a un club que está así y decir 'presidente, tráeme 3 o 4 jugadores'. Yo confío en este grupo y sé que lo vamos a levantar", indicó.

Esta jornada, Cerro Porteño también oficializó el cese de Ariel Holan.

Con el oriundo de Lomas de Zamora en el banquillo, el Azulgrana ganó 8 partidos, empató 5 y perdió 9 en 22 presentaciones.