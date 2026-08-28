El Betis va a por la tercera; el Levante, a estrenarse con el factor Ciutat

El Levante mejoró en Pamplona ante Osasuna (0-0) sus sensaciones tras el mal debut ante el Espanyol a domicilio al perder por 3-0. Sin embargo, lleva dos jornadas sin marcar y le cuesta pisar el área rival y crear ocasiones claras de gol.

Vuelve al Ciutat de València, donde en el tramo final del pasado curso forjó una remontada casi imposible para lograr la permanencia en Primera. De hecho, el Levante no pierde en su estadio desde el 18 de febrero, cuando cayó en el duelo autonómico ante el Villarreal y acabó con cinco victorias seguidas en casa.

El entrenador del Levante, Luís Castro, podrá contar con toda la plantilla a su disposición, aunque hay futbolistas, como Xavi Grande o Martin Krug, que todavía no han sido inscritos en LaLiga y están pendientes de decidir su futuro.

Tampoco tienen claro qué va a ocurrir antes del cierre del mercado Etta Eyong y Carlos Álvarez, pero en principio estarán en la convocatoria y esperarían su oportunidad en el banquillo.

De hecho, Castro podría mantener prácticamente el once inicial que colocó en Pamplona el pasado lunes, con Brugué e Iván Romero como futbolistas más adelantados.

El Betis, después de estrenarse en LaLiga el pasado viernes con una victoria local ante la Real Sociedad (1-0) y recuperar el pasado martes el partido de la primera jornada en el estadio Mestalla con otro triunfo (0-1), vuelve cuatro días después a Valencia, ahora para medirse al Levante.

El equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini, tras conocer en la tarde del jueves sus rivales en la Liga de Campeones -Arsenal, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratistala- y a la espera que el sábado salga el calendario de partidos, se centra en esta tercera jornada de LaLiga.

Pellegrini no ha podido contar hasta ahora por lesión con el lateral Aitor Ruibal, el meta Diego Conde y los atacantes José Antonio Morante, el marroquí Ez Abde, el argentino Giovani Lo Celso y el uruguayo Gonzalo Petit.

Lo Celso se ha integrado este viernes al trabajo de grupo, pero de manera parcial, por lo que volverá a ser baja, mientras que el lateral izquierdo dominicano Junior Firpo se ha ausentado con permiso del club por un asunto familiar.

Sí es novedad en la convocatoria Abde, de baja toda la pretemporada, y repite el goleador irlandés Troy Parrot, último refuerzo procedente del AZ Alkmaar neerlandés, al igual que el capitán Isco Alarcón, este cada vez más en forma tras su grave lesión de la pasada campaña.

Levante: Ryan, Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez, Olasa, Rey, Bardeli, Brugué, Thiago e Iván Romero.

Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; y Cucho Hernández.